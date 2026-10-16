Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером «Лады»

Специалист Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером тольяттинской «Лады», сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора тольяттинского клуба Рафика Якубова.

«Мы уберём приставку и. о. у Горбенко. Он знает команду, игроки всё лето работали с ним. Как я вижу, они приняли его. Тренерский штаб не поменяется», — заявил Якубов.

Горбенко ранее входил в тренерский штаб Павла Зубова, об уходе в отставку которого было объявлено 5 октября.

Напомним, накануне, 15 октября, «Лада» впервые в истории Континентальной хоккейной лиги обыграла СКА (1:0) и ушла с последнего места в турнирной таблице Западной конференции.