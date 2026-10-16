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Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером «Лады»

Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером «Лады»
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Специалист Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером тольяттинской «Лады», сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора тольяттинского клуба Рафика Якубова.

«Мы уберём приставку и. о. у Горбенко. Он знает команду, игроки всё лето работали с ним. Как я вижу, они приняли его. Тренерский штаб не поменяется», — заявил Якубов.

Горбенко ранее входил в тренерский штаб Павла Зубова, об уходе в отставку которого было объявлено 5 октября.

Напомним, накануне, 15 октября, «Лада» впервые в истории Континентальной хоккейной лиги обыграла СКА (1:0) и ушла с последнего места в турнирной таблице Западной конференции.

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