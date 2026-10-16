Форвард Владимир Бутузов заключил контракт с «Ладой»

Нападающий Владимир Бутузов заключил контракт с «Ладой». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

32-летний Бутузов в декабре 2025 года присоединился к «Салавату Юлаеву». До конца сезона нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

В общей сложности на счету нападающего 642 матча в КХЛ, в которых он заработал 246 (113+133) очков. В сезоне-2014/2015 Бутузов стал бронзовым призёром КХЛ в составе новосибирской «Сибири».

«Лада» с восемью очками занимает 10-е место в таблице Запада.

Напомним, ранее стало известно, что Игорь Горбенко будет утверждён главным тренером тольяттинского клуба.