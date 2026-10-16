Стал известен состав молодёжной сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд России определил состав молодёжной сборной России (игроки до 20 лет) для подготовки к международному турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Дмитрий Боричев («Локо»), Кирилл Дубровин («Красная Армия»), Лукьян Полукеев (МХК «Динамо» СПб).

Защитники: Максим Агафонов («Чайка»), Михаил Гамзаков («Авто»), Матвей Карасёв («Толпар»), Максим Моисеев («Омские Ястребы»), Константин Никитин («Барс»), Никита Полтавчук («Магнитка»), Елисей Рябыкин (МХК «Динамо» М), Никита Тюрин («Химик»), Дмитрий Шутяев (АКМ), Никита Щербаков («Салават Юлаев»).

Нападающие: Иван Архипов (МХК «Динамо» М), Борис Борин («Амурские Тигры»), Артур Гимадиев, Аскар Камалов (оба — «Ирбис»), Дмитрий Исаев («Авто»), Владимир Корзин («Омские Крылья»), Артемий Кулагин («Белые Медведи»), Михаил Меликов («Динамо» М), Даниил Петренко («Торос»), Сергей Скворцов, Виктор Фёдоров (оба – «Торпедо»), Герман Суздорф («СКА-1946»), Данил Сысоев («Стальные Лисы»), Никита Харионов («Омские Ястребы»), Алан Шайхлисламов («Толпар»).

Тренерский штаб:

Главный тренер – Андрей Миронов;

Тренеры – Игорь Щадилов, Константин Богдановский, Николай Лемтюгов;

Тренер вратарей – Максим Соколов;

Тренер по ОФП – Александр Кофанов.

Расписание «Кубка Будущего»:

5 ноября, четверг

15:00*. Беларусь U20 – Казахстан U20;

19:00. Россия U20 – Россия U18.

6 ноября, пятница

«3х3 Кубок Будущего»;

19:00. Россия U20 – Казахстан U20;

Беларусь U20 – Россия U18;

Матч за третье место;

Финал.

7 ноября, суббота

13:00. Беларусь U20 – Россия U18;

17:00. Россия U20 – Казахстан U20