Ротенберг: ждём Подколзина, Марченко в сборной России, будем играть против Макдэвида

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался об успехах российских хоккеистов в НХЛ.

— Российские хоккеисты очень здорово начали сезон НХЛ. Василий Подколзин оформил дубль, Кирилл Марченко сделал хет‑трик, Роман Канцеров тоже ярко проявил себя. Почему наши игроки так успешны в Северной Америке?

— Это очень трудолюбивые ребята. Я каждого из них знаю лично. Марченко получил хороший контракт. Я смотрю матчи НХЛ, мне очень интересно наблюдать за нашими хоккеистами. Видим, что методики, которые мы внедряли и продолжаем развивать, дают рез