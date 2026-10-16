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Сушинский: «Авангард» выберется — 100%, в плей-офф команда точно попадёт

Сушинский: «Авангард» выберется — 100%, в плей-офф команда точно попадёт
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Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал неудачный старт сезона омского «Авангарда» в КХЛ. После 13 игр сезона команда Ги Буше набрала 12 очков и занимает последнее, 11-е место, в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Авангард» выберется — 100%. Основная проблема — большое количество травм, из-за которых команда просела. Насчёт выхода в плей-офф я вообще не переживаю. Когда вернутся лидеры, они заиграют и наберут свои очки. По крайней мере, в плей-офф «Авангард» точно попадёт», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В следующем матче «Авангард» примет «Автомобилист». Матч состоится сегодня, 16 октября.

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