Сушинский: «Авангард» выберется — 100%, в плей-офф команда точно попадёт

Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал неудачный старт сезона омского «Авангарда» в КХЛ. После 13 игр сезона команда Ги Буше набрала 12 очков и занимает последнее, 11-е место, в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Авангард» выберется — 100%. Основная проблема — большое количество травм, из-за которых команда просела. Насчёт выхода в плей-офф я вообще не переживаю. Когда вернутся лидеры, они заиграют и наберут свои очки. По крайней мере, в плей-офф «Авангард» точно попадёт», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В следующем матче «Авангард» примет «Автомобилист». Матч состоится сегодня, 16 октября.