Стал известен состав юниорской сборной России для подготовки к турниру «Кубок Будущего»

Штаб сборных команд России определил состав юниорской сборной России U18 (игроки до 18 лет) для подготовки к международному турниру «Кубок Будущего», который пройдёт с 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Всего в расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Ветров («Сибирские Снайперы»), Герман Громов («Локо-76»), Арсений Лаптихин («Красная Машина Юниор»).

Защитники: Илларион Бабкин (МХК «Спартак»), Даниил Бушуев («Красная Машина Юниор»), Сергей Галочкин («Кузнецкие Медведи»), Егор Девятов, Сабит Хатибуллин (оба – «Ирбис»), Денис Лузанов («Локо»), Владимир Мозжухин («Омские Ястребы»), Александр Овчинников («Красноярские Рыси»), Иван Россинский («Красная Армия»), Дмитрий Токмаков («Авто»).

Нападающие: Семён Бадалов, Степан Дмитриев (оба – МХК «Динамо» Москва), Михаил Булгаков, Иван Коваленко (оба – «Локо-76»), Кирилл Грошев (МХК «Динамо СПб»), Даниил Ермолов, Артём Мишин (оба – «Красная Армия»), Александр Киреев, Максим Рябов (оба – «Академия СКА»), Роман Кожевников («Челмет»), Илья Коломыцев («Ирбис»), Юрий Меньщиков («Стальные Лисы»), Иван Рябов («Сибирские Снайперы»), Даниил Савин («СКА-1946»), Артём Фролов («Локо»).

Тренерский штаб:

главный тренер – Антон Корредор;

тренеры – Антон Белов, Евгений Павлов;

тренер вратарей – Артём Артемьев;

тренер по ОФП – Александр Кофанов.

В тренировочном плане – занятия на льду, в тренажёрном и игровом залах, а также матч с молодёжной сборной России. 4 ноября команда отправится в Санкт-Петербург, а 5 ноября стартует на турнире встречей с командой России U20.

Расписание «Кубка Будущего» (время московское):

5 ноября, четверг

15:00. Беларусь U20 – Казахстан U20;

19:00. Россия U20 – Россия U18.

6 ноября, пятница

3х3 Кубок Будущего

19:00. Россия U20 – Казахстан U20;

Беларусь U20 – Россия U18;

матч за третье место;

финал.

7 ноября, суббота

13:00. Беларусь U20 – Россия U18;

17:00. Россия U20 – Казахстан U20.

8 ноября, воскресенье

13:00. Россия U18 – Казахстан U20;

17:00. Россия U20 – Беларусь U20.