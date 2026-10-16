«Всё сейчас упирается в деньги». Рябыкин — об отстранении Разина

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил мнение, что Андрей Разин не вернётся на пост главного тренера «Металлурга». Напомним, ранее руководство магнитогорского клуба отстранило специалиста от работы.

«Я уверен, что Разин не вернётся на пост главного тренера «Металлурга». Думаю, что всё сейчас упирается в деньги. Что касается Владимира Воробьёва, надо смотреть вдолгую, три-четыре игры пока ни о чём не говорят», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» был назначен Владимир Воробьёв. После отстранения Разина команда провела четыре матча, каждый из которых завершился победой. Напомним, действующее соглашение с главным тренером рассчитано до конца сезона-2027/2028.