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Спортивный директор «Лады»: когда нет результата у команды — в этом виноват главный тренер

Спортивный директор «Лады»: когда нет результата у команды — в этом виноват главный тренер
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о перспективах команды и прокомментировал отставку Павла Зубова с поста главного тренера.

«Долгожданная победа была вчера над СКА, болельщики и мы очень хотели этого, чтобы вселить в игроков надежду. Что до отставки Павла Зубова, это не секрет, когда нет результата у команды – в этом виноват главный тренер. Эта отставка была неизбежна.

Я был с командой всю предсезонку, видел весь тренировочный процесс, ребята очень хорошо работали, и тренерский штаб хорошо работал, я ещё на предсезонке говорил, что за команду стыдно не будет. Такая работа была проделана, и в тактическом, и в физическом плане команда была готова.

Нам всё перечеркнули травмы, может, банально. Но действительно, семь основных игроков вылетели в конце предсезонки, в начале регулярного чемпионата, это очень сильно повлияло на наш результат. Даже во вчерашнем матче, команда была в полном составе – совсем другой рисунок», — приводит слова Якубова сайт КХЛ.

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