«Тяжёлая игра, несмотря на счёт». Жамнов — о крупной победе «Спартака» над «Адмиралом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Тяжёлая игра, несмотря на счёт, потому что сами осложнили себе её – полностью контролировали и во втором периоде неправильно сыграли, действуя в большинстве, тем самым дали глоток воздуха сопернику. Молодцы, что правильно отреагировали перед третьим периодом и сыграли здорово», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

На данный момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции,