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«Тяжёлая игра, несмотря на счёт». Жамнов — о крупной победе «Спартака» над «Адмиралом»

«Тяжёлая игра, несмотря на счёт». Жамнов — о крупной победе «Спартака» над «Адмиралом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупную победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Филин (Лукьянцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Волков (Ибрагимов, Шулак) – 37:35 (4x5)     1:2 Рябов – 45:08 (4x4)     1:3 Беляев (Мальцев, Комтуа) – 46:26 (5x5)     1:4 Холодилин (Кин, Загидулин) – 47:07 (5x5)     1:5 Порядин (Локхарт, Гутик) – 57:33 (5x5)    

«Тяжёлая игра, несмотря на счёт, потому что сами осложнили себе её – полностью контролировали и во втором периоде неправильно сыграли, действуя в большинстве, тем самым дали глоток воздуха сопернику. Молодцы, что правильно отреагировали перед третьим периодом и сыграли здорово», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

На данный момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции,