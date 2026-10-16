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Главный тренер «Адмирала» Браташ высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Адмирала» Браташ высказался о поражении от «Спартака»
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Спартак
Москва
0:1 Филин (Лукьянцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Волков (Ибрагимов, Шулак) – 37:35 (4x5)     1:2 Рябов – 45:08 (4x4)     1:3 Беляев (Мальцев, Комтуа) – 46:26 (5x5)     1:4 Холодилин (Кин, Загидулин) – 47:07 (5x5)     1:5 Порядин (Локхарт, Гутик) – 57:33 (5x5)    

«Два периода мы боролись за результат, и опять нас сгубило наше большинство в третьем периоде. Играя в большинстве, мы удалились и пропустили два гола», — приводит слова Браташа сайт КХЛ.

На данный момент дальневосточная команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 15 играх. «Спартак» располагается на четвёртой строчке Запада с 20 очками после 16 матчей.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Кома