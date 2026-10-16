Главный тренер «Адмирала» Браташ высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (1:5) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Два периода мы боролись за результат, и опять нас сгубило наше большинство в третьем периоде. Играя в большинстве, мы удалились и пропустили два гола», — приводит слова Браташа сайт КХЛ.

На данный момент дальневосточная команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 15 играх. «Спартак» располагается на четвёртой строчке Запада с 20 очками после 16 матчей.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Кома