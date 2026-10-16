Игрок ЦСКА Замула рассказал о стоимости жизни в США и России

Защитник ЦСКА Егор Замула сравнил стоимость проживания в России и Северной Америке. Напомним, хоккеист ранее играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

– Россия – дорогая или дешёвая страна после проживания в Северной Америке?

– Если ты дебил на улице, то, наверное, для тебя всё дорого. Если ты спокойную жизнь ведёшь и сфокусирован на хоккее, то можешь экономить деньги.

Я никогда не жил в Москве. Тяжело – я ни разу не играл ни в молодёжке, ни в ВХЛ, ни в КХЛ. Для меня это всё новое, подход тренировочный. 10 лет таких сборов не проходил. С тренерским штабом лично пару раз пересекался на «Матче года» только. Поэтому всё новое, всё интересно.

Главное — привыкнуть к городу и пробкам, поэтому в Челябинске было всё попроще для меня, – приводит слова Замулы Sport24.