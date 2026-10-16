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Главный тренер «Айлендерс» выразил восхищение вратарём команды Варламовым

Главный тренер «Айлендерс» выразил восхищение вратарём команды Варламовым
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Питер Дебур высоко оценил игру российского вратаря команды Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:2 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Маччелли – 19:48     1:1 Грейг (Фёгеле, Зуб) – 35:43     2:1 Пинто – 65:00    

«То, что он сделал, чтобы оказаться здесь, и то, что он показал сегодня вечером, было просто потрясающе. Думаю, все хотели, чтобы мы смогли выиграть для него, но он был великолепен. Мы видели первую игру, он справился с «Рейнджерс». Я думаю, он был довол