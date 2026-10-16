Главный тренер «Айлендерс» выразил восхищение вратарём команды Варламовым

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Питер Дебур высоко оценил игру российского вратаря команды Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:2 Б).

«То, что он сделал, чтобы оказаться здесь, и то, что он показал сегодня вечером, было просто потрясающе. Думаю, все хотели, чтобы мы смогли выиграть для него, но он был великолепен. Мы видели первую игру, он справился с «Рейнджерс». Я думаю, он был довол