Белов: Бочаров — опытный голкипер. Он положительно повлияет на игру «Салавата»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов высказался об обмене вратаря Ивана Бочарова из «Сочи» в «Салават Юлаев».

«Считаю обмен Бочарова на символическую компенсацию из «Сочи» неплохим решением вратарской проблемы для «Салавата Юлаева». С учётом того, что Вязовой поднаелся, играя практически без замен, а также травмы Богданова, который выбыл на срок порядка шести недель.

Немного странно, что в «Сочи» быстро разочаровались в Бочарове, хотя его приглашали на роль основного вратаря, но мы знаем, что впоследствии сочинцам подвернулся вариант с обменом Петра Андреянова из ЦСКА, и Иван провёл всего три матча, пропустив семь шайб.

Бочаров – это опытный, квалифицированный голкипер, который прошлый сезон довольно-таки неплохо провёл в «Ладе» и перешёл свободным агентом в «Сочи».

Уверен, что на данном этапе подписание должно сработать, поскольку «Салавату» предстоит выезд на Дальний Восток и затем, через день, игра в Магнитогорске. В этой ситуации менеджмент не мог рисковать, вед