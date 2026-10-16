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Буцаев: вернусь в работу, когда поступит интересное предложение

Буцаев: вернусь в работу, когда поступит интересное предложение
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Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Вячеслав Буцаев ответил на вопрос о своём возвращении в хоккей в ближайшее время.

«Пока я просто смотрю хоккей. В рабочем смысле никаких новостей нет. Жду предложений. Всегда готов вернуться на тренерский мостик. Не скажу, что уже сильно скучаю по работе. Конечно, при деле находиться приятно. Но пока что есть, то есть. Вернусь в работу, когда поступит интересное предложение», — приводит слова Буцаева Metaratings.

56-летний специалист в разное время работал главным тренером ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимика», «Витязя», «Барыса» и «Сибири».

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