«Не думаю, что Ларионова уволят». Каменский — о возможном назначении Разина в СКА

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что не может публично обсуждать возможность назначения Андрея Разина главным тренером СКА вместо Игоря Ларионова. Ранее Разин был отстранён от работы в «Металлурге».

— Как вы оцените приход Андрея Разина в СКА?

— Я не думаю, что Ларионова уволят. Комментарии появились непонятно от кого, может быть, это жёлтая пресса, а её я обсуждать, конечно же, не могу. Когда это свершится, тогда я вам могу всё рассказать. Зачем я буду давить на Ларионова или что-то ещё в этом роде? В таких ситуациях нужно общение по факту, потому что у нас много чего говорят, вы и сами это знаете.

— На ваш взгляд, в чём Разин сильнее Ларионова, а в чём ему уступает?

— Это два совершенно разных человека. Ларионов — великий игрок, великий человек, а Разин выиграл Кубки Гагарина. Каждый человек абсолютно индивидуален. Больше я про них сказать ничего не могу — неэтично обсуждать и сравнивать людей.

— СКА выиграл Кубок Гагарина под руководством Знарка. Разин вам не напоминает этого специалиста?

— Нельзя сравнивать людей. Знарка с Разиным, а Разина с Ларионовым. Это неправильно. У каждого — своя индивидуальность, своё видение. Одинаковых людей не бывает, даже братья-близнецы — разные люди. По х