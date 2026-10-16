Кожевников — об «Авангарде»: Ги Буше не справляется — это видно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

«Ги Буше говорит, что у него много травмированных игроков. Но он обещал подтягивать молодёжь, но где он её подтягивает? Молодые игроки не играют, он их не знает. Да, он не справляется – это видно. И команда находится в другом состоянии. Когда ему набирают новых классных игроков, тогда что-то получается. А так он никто.

И разговоры, и жалобы на зарплату – всё это напоминает мне ещё одного тренера. Тамбиев тоже постоянно жалуется: то клюшки не те, то погода не та.

Иностранные тренеры должны показывать свой уровень у нас. Добиваться результатов с игроками, которых раньше не было в команде. Какими бы ни были ваши игроки, вы должны показывать результат. Вот тогда вы тренер. А так – любой тренер может прийти, когда его всячески поддерживают и набирают ему нужных игроков. А своих мы сразу увольняем», – приводит слова Кожевникова «Советский спорт».