Гришин — об отстранении Разина: исходя из того, что он мне рассказывал, я его поддерживаю

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал отстранение Андрея Разина от работы в «Металлурге».

– Как вы отнеслись к тому, что произошло с Андреем Разиным, которого отстранили от работы с «Металлургом»?

– Он мне рассказывает иногда какие-то истории, делится своими мыслями. Исходя из того, что он мне рассказывал, я его поддерживаю. Считаю, что он ведёт себя так, как и должен. Может, такое у него взаимоотношение с игроками. У нас чуть больше свободы – у него чуть по-другому. Но всё зависит от коллектива, в котором игроки тренеру могут отвечать на хорошее отношение хорошим, а могут быть несколько человек, которые просто не воспринимают его.

Конечно, когда не можешь донести до них свои мысли, начинаешь нервничать, а там уже волна от коллектива идёт. Кто-то встал «за», кто-то – «против», кто-то вообще никуда не встал. Обидно, на самом деле. Может, это какая-то временная мера. Специалист он хороший, команда играет классно, идёт на первой строчке. Не знаю, почему так решили.

– У вас в карьере были подобные ситуации?

– Со стороны игроков? Нет. Единственное, в том году, когда мы пришли