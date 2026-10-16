Рыбин: у СКА слабая защита, нервозная игра вратарей тоже вызывает опасения

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался по поводу выступления СКА в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«Давайте объективно – команда начала сезон хорошо, за восемь матчей было семь побед, всё хорошо и всё гладко. Потом всё стало рассыпаться. С «Ладой» сыграли относительно беззубо, команда такого калибра так выступать не может. Это сказал и Ларионов после матча – два матча команда даже не забивает, так играть просто недопустимо.

Команда мало того, что должна забивать, на мой взгляд, у СКА слабая защита, нервозная игра вратарей – это тоже вызывает опасения. Тем более опасения перед плей-офф. Но пока до игр на вылет времени много, можно всё скорректировать, где-то укрепиться по необходимости и так далее. Рельеф у команды есть, посмотрим – на дистанции всё будет видно», – приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

Накануне «Лада» впервые в истории КХЛ победила СКА, до этого у тольяттинского клуба было 21 поражение подряд. Армейцы набрали 17 очков в 15 матчах и занимают восьмое место в Западной конференции.