Рыбин: если объективно — у Разина уровень тренерский побольше, чем у Ларионова

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин ответил на вопрос о возможном назначении Андрея Разина на пост главного тренера СКА. Ранее специалиста отстранили от работы в «Металлурге».

— Как вы оцените приход Андрея Разина в СКА?

— Я думаю, что объективно — пока мы этого не знаем — это всё слухи, не надо этому особо верить. Если говорить откровенно, я думаю, что у Ларионова есть кредит доверия от руководства, несмотря на то что они две игры не забивают совсем.

— На ваш взгляд, в чём Разин сильнее Ларионова?

— Мне кажется, в каких-то моментах видения игры. Смотрите — Разин способен сказать и высказать свои претензии игрокам. То, что ему не нравится, то, что его не устраивает. Он способен это сделать. Ларионов в этом плане мягче и гибче, вот так могу сказать. Как мы знаем, Разин за словом в карман не полезет, если ему нужно, то он доведёт свою мысль до провинившегося игрока.

— Обратный вопрос — в чём Разин уступает Ларионову?

— Я бы вообще не ставил так вопрос! Что значит уступает? Разин — это один специалист, Ларионов — это другой специалист. Почему не поставить вопрос, в чём Ларионов уступает Разину? Если объективно — у Разина уровень тренерский побольше, на сегодняшний день он в выигрыше. А если как игрок — тут, конечно, Ларионов впереди.

— СКА выиграл Кубок Гагарина под руководством Знарка. Разин вам не напоминает этого специалиста?

— Ещё раз вам так скажу — каждый специалист по-своему уникален, у каждого есть и сильные стороны, и слабые стороны, которые можно было бы улучшать. Любому тренеру, абсолютно любому — есть куда расти. Век живи — век учись, недаром так говорят, недаром придумано. Если сравнивать Разина со Знарком, наверное, смысла в этом нет. Где-то Разин, наверное, тяжело работает с ветеранами, но это его выбор, — приводит с