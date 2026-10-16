Форвард «Виннипега» Наместников выбыл на несколько недель после падения на раскатке

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел заявил, что российский нападающий команды Владислав Наместников выбыл из строя на несколько недель. Слова специалиста приводит журналист Митчелл Клинтон на своей странице в социальной сети Х.

33-летний форвард упал и ударился о борт во время утренней раскатки перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). В итоге Владислав не принимал участия в этой игре. Характер повреждения не уточняется, но Арниел отметил, что состояние игрока ухудшилось по ходу дня.

В текущем сезоне Наместников провёл шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-2».