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Форвард «Виннипега» Наместников выбыл на несколько недель после падения на раскатке

Форвард «Виннипега» Наместников выбыл на несколько недель после падения на раскатке
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел заявил, что российский нападающий команды Владислав Наместников выбыл из строя на несколько недель. Слова специалиста приводит журналист Митчелл Клинтон на своей странице в социальной сети Х.

33-летний форвард упал и ударился о борт во время утренней раскатки перед матчем с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). В итоге Владислав не принимал участия в этой игре. Характер повреждения не уточняется, но Арниел отметил, что состояние игрока ухудшилось по ходу дня.

В текущем сезоне Наместников провёл шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-2».

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