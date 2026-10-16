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Гордон — о поражении «Трактора»: совершали ошибки, которые неприемлемы во взрослом хоккее

Гордон — о поражении «Трактора»: совершали ошибки, которые неприемлемы во взрослом хоккее
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счётом 2:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Надворный (Хайруллин) – 04:24 (5x5)     1:1 Светлаков (Выдренков) – 07:34 (5x5)     2:1 Бикмуллин (Ручкин, Митякин) – 07:53 (5x5)     2:2 Григоренко (Сошников, Дронов) – 28:10 (5x4)     3:2 Точилкин (Петунин) – 64:30 (3x3)    

— Очень интересная игра для болельщиков. Быстрая, с обоюдоострыми моментами. Мы совершали ошибки, которые неприемлемы во взрослом хоккее. Но мне понравились усилия команды и то, что мы играли в зоне атаки, в основном владея шайбой. Было очень приятно видеть наших болельщиков! Сейчас нам удаётся больше побеждать в гостях. И во всех выездных матчах на трибунах — болельщики «Трактора».

— Не