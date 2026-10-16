Гордон — о поражении «Трактора»: совершали ошибки, которые неприемлемы во взрослом хоккее

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал поражение от «Нефтехимика» со счётом 2:3 в овертайме.

— Очень интересная игра для болельщиков. Быстрая, с обоюдоострыми моментами. Мы совершали ошибки, которые неприемлемы во взрослом хоккее. Но мне понравились усилия команды и то, что мы играли в зоне атаки, в основном владея шайбой. Было очень приятно видеть наших болельщиков! Сейчас нам удаётся больше побеждать в гостях. И во всех выездных матчах на трибунах — болельщики «Трактора».

— Не