15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Никитин высказался о своём дебюте в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никитин высказался о своём дебюте в КХЛ
Комментарии

Защитник системы «Ак Барса» Константин Никитин оценил свой дебют в КХЛ в матче регулярного чемпионата с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Яруллин, Бывальцев) – 16:59 (5x4)     1:1 Мюррей (Менелл) – 50:55 (5x5)     1:2 Кателевский (Марченко) – 51:11 (5x5)     2:2 Чен (Эддисон, Саттер) – 53:28 (5x5)     2:3 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 60:23 (3x3)    

– Классные впечатления. Спасибо тренерскому штабу за доверие, хорошие эмоции от дебюта.

– Сколько времени требуется, чтобы перестать нервничать в дебютном матче?
– Отыграл первую смену, затем перестал нервничать.

– Что можете сказать по игре?
– Вязкая игра, моменты были и у нас, и у «Драконов». По созданным моментам могли заби