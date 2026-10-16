Защитник «Ак Барса» Никитин высказался о своём дебюте в КХЛ

Защитник системы «Ак Барса» Константин Никитин оценил свой дебют в КХЛ в матче регулярного чемпионата с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).

– Классные впечатления. Спасибо тренерскому штабу за доверие, хорошие эмоции от дебюта.

– Сколько времени требуется, чтобы перестать нервничать в дебютном матче?

– Отыграл первую смену, затем перестал нервничать.

– Что можете сказать по игре?

– Вязкая игра, моменты были и у нас, и у «Драконов». По созданным моментам могли заби