Защитник «Ак Барса» Никитин высказался о своём дебюте в КХЛ
Защитник системы «Ак Барса» Константин Никитин оценил свой дебют в КХЛ в матче регулярного чемпионата с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ).
– Классные впечатления. Спасибо тренерскому штабу за доверие, хорошие эмоции от дебюта.
– Сколько времени требуется, чтобы перестать нервничать в дебютном матче?
– Отыграл первую смену, затем перестал нервничать.
– Что можете сказать по игре?
– Вязкая игра, моменты были и у нас, и у «Драконов». По созданным моментам могли заби