Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

– Играли самоотверженно, за исключением, может быть, нескольких смен, и в целом организованно. Открыли счёт, несколько хороших моментов упустили во втором периоде, но тем не менее взяли два очка. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– После прошлого матча вы говорили, что будете немного менять рисунок игр