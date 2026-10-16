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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Яруллин, Бывальцев) – 16:59 (5x4)     1:1 Мюррей (Менелл) – 50:55 (5x5)     1:2 Кателевский (Марченко) – 51:11 (5x5)     2:2 Чен (Эддисон, Саттер) – 53:28 (5x5)     2:3 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 60:23 (3x3)    

– Играли самоотверженно, за исключением, может быть, нескольких смен, и в целом организованно. Открыли счёт, несколько хороших моментов упустили во втором периоде, но тем не менее взяли два очка. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– После прошлого матча вы говорили, что будете немного менять рисунок игр