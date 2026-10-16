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Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Трактором»

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Надворный (Хайруллин) – 04:24 (5x5)     1:1 Светлаков (Выдренков) – 07:34 (5x5)     2:1 Бикмуллин (Ручкин, Митякин) – 07:53 (5x5)     2:2 Григоренко (Сошников, Дронов) – 28:10 (5x4)     3:2 Точилкин (Петунин) – 64:30 (3x3)    

— Обоюдоострый матч, впрочем, как и всё предыдущие. Много моментов создавали. Инициатива переходила из рук в руки. Равная игра. Здорово, что в овертайме реализовали второй выход «один в ноль».

— В овертайме моменты имели обе команды, чего не хватало, чтобы раньше закончить его?
— Матч сам по себе весь такой был, на тонкого. Какая команда забила бы первой, та и победила бы в основное время. Поэтому вот это настроение перешло в овертайм и обе команды пыта