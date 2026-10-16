Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Трактором»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

— Обоюдоострый матч, впрочем, как и всё предыдущие. Много моментов создавали. Инициатива переходила из рук в руки. Равная игра. Здорово, что в овертайме реализовали второй выход «один в ноль».

— В овертайме моменты имели обе команды, чего не хватало, чтобы раньше закончить его?

— Матч сам по себе весь такой был, на тонкого. Какая команда забила бы первой, та и победила бы в основное время. Поэтому вот это настроение перешло в овертайм и обе команды пыта