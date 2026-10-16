Результаты матчей КХЛ на 16 октября 2026 года

Сегодня, 16 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 октября 2026 года:

«Адмирал» — «Спартак» — 1:5;

«Авангард» — «Автомобилист» — 4:2;

«Торпедо» — «Динамо» М — 5:4;

«Нефтехимик» — «Трактор» — 3:2 ОТ;

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 24 очками после 15 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 27 очков в 17 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.