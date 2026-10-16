Результаты матчей ВХЛ на 16 октября 2026 года

Сегодня, 16 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 октября 2026 года:

«Барс» – СКА-ВМФ — 0:4;

ХК «Калуга» – «Челмет» — 5:1;

АКМ – «Горняк-УГМК» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает АКМ с 23 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Калуга» (23 очка в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.