Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав высказался о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал домашнее поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Сейчас у нас непростой отрезок. Три раза подряд мы ещё не уступали. И все три раза дома. Надо понимать, что все матчи сезона не пройти на одном уровне, он длинный. Эта ситуация – хороший тест характера команды. Будем наблюдать дальше за этим характером. Впереди у нас непростой выезд. Вот и проверим себя в нём, свою командную сущность. Будем переламывать сложившуюся ситуацию.

По самоотдаче этот матч был лучше предыдущих. Да, не тот результат, и овертайм закончил