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Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав высказался о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав высказался о поражении от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал домашнее поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Яруллин, Бывальцев) – 16:59 (5x4)     1:1 Мюррей (Менелл) – 50:55 (5x5)     1:2 Кателевский (Марченко) – 51:11 (5x5)     2:2 Чен (Эддисон, Саттер) – 53:28 (5x5)     2:3 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 60:23 (3x3)    

«Сейчас у нас непростой отрезок. Три раза подряд мы ещё не уступали. И все три раза дома. Надо понимать, что все матчи сезона не пройти на одном уровне, он длинный. Эта ситуация – хороший тест характера команды. Будем наблюдать дальше за этим характером. Впереди у нас непростой выезд. Вот и проверим себя в нём, свою командную сущность. Будем переламывать сложившуюся ситуацию.

По самоотдаче этот матч был лучше предыдущих. Да, не тот результат, и овертайм закончил