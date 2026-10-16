Сегодня, 16 октября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2026 года:

«Толпар» – «СКА-1946» — 1:4;

«Красная Армия» – «Красная Машина Атлант» — 3:2;

«Локо-76» – «Стальные Лисы» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 18 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Белые Медведи», набравшие 17 очков после 13 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.