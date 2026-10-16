15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 16 октября, прошли три матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 16 октября 2026 года:

«Толпар» – «СКА-1946» — 1:4;
«Красная Армия» – «Красная Машина Атлант» — 3:2;
«Локо-76» – «Стальные Лисы» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 18 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Белые Медведи», набравшие 17 очков после 13 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027
Комментарии