Капитан «Торонто» Таварес выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

36-летний нападающий получил травму в третьем периоде матча с «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ) после столкновения с нападающим Джошем Норрисом. В этой игре Таварес отметился двумя ассистами. Всего в текущем регулярном чемпионате на его счету 7 (2+5) очков в семи встречах.

На данный момент «Торонто» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков после восьми игр. Следующий матч «Мэйпл Лифс» проведут с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 18 октября.