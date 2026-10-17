Тренер «Нефтехимика» Гришин — о Кузнецове: сейчас я бы ему место в составе не нашёл

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил, что на текущий момент не нашёл бы место в составе для нападающего Евгения Кузнецова.

– У вас есть формула формирования состава? Такой-то процент времени отдаёте ведущим игрокам, такой-то – хоккеистам второго-третьего сочетаний?

– Может, так кто-то строит команду, но у меня расчётов нет. Вообще, я не люблю эти понятия: первое, второе, третье звенья. Все звенья, по сути, выполняют одни и те же задачи. Мы не говорим, что четвёртое сочетание обязательно должно бегать обороняться, а первое — только забивать. Градацию эту, когда одни – мастера, а другие «не очень», не люблю.

Я ближе к старой системе, где все звенья должны приносить пользу впереди и сзади. Просто у кого-то получается лучше, у кого-то хуже – это же зависит от личной работы, от таланта. Не всем дано забивать, не все Овечкины.

– Вы же могли приобрести бывшего пар