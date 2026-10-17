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Форвард «Автомобилиста» Слепышев: сейчас приятно приезжать и играть в любой город в КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Слепышев: сейчас приятно приезжать и играть в любой город в КХЛ
Комментарии

Нападающий и капитан «Автомобилиста» Антон Слепышев заявил, что сейчас приятно играть в любом городе в КХЛ.

— Вы давно не жили за пределами Москвы. Как вам сейчас в Екатеринбурге?
— Конечно, разница есть с Москвой. Но она не так ощущается, потому что я всё равно занят своей рутиной: тренировки, арена, дом, питание, восстановление. Так что в принципе для меня ничего не поменялось.

— Как вам новая арена «Автомобилиста», которая всего полтора года как открыта?
— Отличная арена, здорово, что трибуны постоянно полные. Сейчас вообще приятно приезжать и играть в любой город в КХЛ, поскольку старые дворцы уже закрылись, и везде современные арены, ощущаешь отличную атмосферу. Везде приятно играть — ощущаешь поддержку публики в любом месте. В этом плане в лиге сейчас полный порядок.

— Арены в КХЛ сейчас выдерживают сравнение с «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и других стадионах в НХЛ?
— Но там разве что средняя вместимость на 5-6 тыс. зрителей побольше. Но вопрос, насколько у нас такое делать целесообразно для городов в плане стоимости билетов. Хотя мне кажется, если Екатеринбургу добавить 5-6 тыс., наро