Канадский защитник «Сочи» Грэм: из русской еды очень люблю борщ. Это моё блюдо номер один

Канадский защитник «Сочи» Джесси Грэм поделился впечатлениями от выступления в клубе и рассказал о своих любимых блюдах.

«Рад снова вернуться в «Сочи» и играть здесь. Считаю, у нас подобрался хороший коллектив и классная, амбициозная команда, чтобы побороться за место в плей-офф. Можно сказать, что плей-офф для нас начался с первого матча.

Что касается самого Сочи, здесь всё комфортно и безопасно. О нас максимально заботятся, чтобы мы чувствовали себя довольно-таки уютно и не переживали. Конечно, Сочи отличается климатом – шикарная погода, солнце – это, безусловно, поднимает настроение. Остаётся только играть в хоккей и побеждать, радовать болельщиков.

Конечно, «Сочи» – более дорогой город по сравнению с другими. Его, наверное, можно сравнить с Москвой или Санкт-Петербургом по ценам, в том числе на жильё, аренду и рестораны.

Что касается еды, она потрясающая – очень много классных заведений. Да, я пробовал грузинскую кухню – и хин