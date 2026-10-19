Хоккеист «Сочи» Гуслистов отреагировал на две победы в матчах с «Ак Барсом»

Нападающий «Сочи» Никита Гуслистов оценил две победы над «Ак Барсом» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Сочинский клуб дважды обыграл казанский со счётом 3:2.

– В этом сезоне у вашей команды сразу две победы над финалистом Кубка Гагарина. За счёт чего удалось так успешно сыграть?

– Спасибо, сам не знаю, почему именно с «Ак Барсом» нам удалось показать себя. Много игр было похожих, где мы также достаточно много имели моментов, но не получалось забить.

С «Ак Барсом» свои моменты реализовали, за счёт этого выиграли. В целом на каждую игру стараемся одинаково настраиваться. Просто пока что не всегда хватает реализации, чтобы побеждать, — сказал Гуслистов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.