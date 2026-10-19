Хоккеист «Сочи» Гуслистов: стараемся не держать в голове серию поражений

Нападающий «Сочи» Никита Гуслистов высказался о большом количестве поражений команды и настрое игроков.

– Какой эмоциональный фон в команде с учётом того, что это лишь третья победа за сезон?

– Когда что-то не идёт, что-то не получается, то чем больше начинаешь об этом думать, тем меньше в итоге и получается. Поэтому мы стараемся извлекать уроки из тех матчей, которые нам не удалось выиграть, и уже не держать в голове эту серию поражений. Стараемся выходить на лёд с большей уверенностью.

Как раз таки, возможно, этой самой уверенности нам и не хватает, чтобы реализовывать моменты. Поэтому стараемся больше бросать. Но у нас нет какого-то пессимистического настроя, уныния в коллективе.

Если это всё хотя бы чуть-чуть будет, то дальше будет очень тяжело выигрывать. Так что, наоборот, подбадриваем друг друга. Стараемся от матча к матчу быть лучше себя вчерашних.

– В целом в команде есть мысли, что нужно бороться за восьмёрку? Думать о весне?

– Разумеется, мы же все здесь собрались не для того, чтобы просто отыграть сезон и уйти в отпуск. Все хотят показать, что с «Сочи» игры будут непростые, и мы будем бороться, несмотря ни на что.

– Вы согласны с тем, что большие команды, такие как тот же «Ак Барс», не всегда на вас настраиваются в должной мере? Всё равно у них сидит в подсознании статус вашей команды, а для вас это и плюс – возможность утереть нос лидерам.

– Понятное дело, что у нас большая мотивация побеждать, особенно лидеров. Тем более когда у нас не всегда получается выигрывать. Нужен каждый матч.

Но я не думаю, что у таких больших команд есть какой-то недонастрой на соперников. На мой взгляд, такого нет в лиге, никто не думает в таком духе: команда идёт на последнем месте, поэтому мы се