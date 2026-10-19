Хоккеист «Сочи» Гуслистов рассказал, как влияют на его команду задержки авиарейсов

Нападающий «Сочи» Никита Гуслистов рассказал, как влияют на его команду регулярные задержки авиарейсов из-за угроз атак БПЛА.

– Сложная логистика в вашем случае может повлиять на физическое состояние команды, на её кондиции? Многие команды, когда ездят к вам в гости, сталкиваются с трудностями при перелётах, но у них это один-два выезда за сезон, а для вас каждый выезд – лотерея.

– Я не думаю, что это может как-то сильно сказаться на нас. Опять же, если вспомнить матч со СКА, который мы провели сразу после выездной серии, играли через день, и не могу сказать, что какая-то усталость сказалась на настрое команды. Я не могу отвечать за соперников, как они это воспринимают, но не думаю, что это может как-то сказаться.

– То есть на вашей команде это не сказывается, когда приходится внезапную посадку делать либо долго ждать самолёт?

– Нет, мы одна команда, все поддерживаем друг друга. Не списываем результаты на логистику или на усталость, — сказал Гуслистов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.