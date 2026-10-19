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Хоккеист «Сочи» Гуслистов рассказал, как влияют на его команду задержки авиарейсов

Хоккеист «Сочи» Гуслистов рассказал, как влияют на его команду задержки авиарейсов
Комментарии

Нападающий «Сочи» Никита Гуслистов рассказал, как влияют на его команду регулярные задержки авиарейсов из-за угроз атак БПЛА.

– Сложная логистика в вашем случае может повлиять на физическое состояние команды, на её кондиции? Многие команды, когда ездят к вам в гости, сталкиваются с трудностями при перелётах, но у них это один-два выезда за сезон, а для вас каждый выезд – лотерея.
– Я не думаю, что это может как-то сильно сказаться на нас. Опять же, если вспомнить матч со СКА, который мы провели сразу после выездной серии, играли через день, и не могу сказать, что какая-то усталость сказалась на настрое команды. Я не могу отвечать за соперников, как они это воспринимают, но не думаю, что это может как-то сказаться.

– То есть на вашей команде это не сказывается, когда приходится внезапную посадку делать либо долго ждать самолёт?
– Нет, мы одна команда, все поддерживаем друг друга. Не списываем результаты на логистику или на усталость, — сказал Гуслистов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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