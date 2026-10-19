Нападающий «Сочи» Гуслистов прокомментировал слова Кевина Хейза о сиренах в городе

Нападающий «Сочи» Никита Гуслистов прокомментировал слова бывшего нападающего «Ак Барса» Кевина Хейза о сиренах в городе, которые его пугали.

– В целом какая сейчас обстановка в Сочи? Есть какие-то тревожные моменты? Кевин Хейз, когда уезжал из «Ак Барса», говорил, что был напуган поездкой в Сочи.

– Это вопрос больше личный, к каждому человеку. Я не могу сказать за всех. Кто-то может больше переживать, особенно иностранцы, которые приезжают в нашу лигу.

– Хейз говорил, что ему мешали уснуть звуки сирены. Как на вас это отражается?

– За других не могу сказать, могу сказать за себя, что у меня нет какой-то дополнительной тревоги по этому поводу.

– То есть уже как фон всё воспринимается? Спите спокойно?

– Да, спокойно. Всё-таки к матчам надо высыпаться, успевать восстанавливаться, — сказал Гуслистов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.