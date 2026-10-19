Российский голкипер Ахтямов вызван в состав «Торонто» из АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» перевёл российского вратаря Артура Ахтямова и нападающего Винни Леттьери в основной состав из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В текущем сезоне 24-летний Ахтямов провёл три матча за «Торонто Марлис» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги, в которых одержал две победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 88,2% бросков.

31-летний Леттьери записал на свой счёт 9 (3+6) очков в пяти играх регулярного чемпионата АХЛ. Он является третьим бомбардиром фарм-клуба, уступая Брендану Бриссону (10 очков) и Логану Шоу (11 очков).

Ближайший матч «Мэйпл Лифс» проведут с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 20 октября.