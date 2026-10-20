«Ещё пробую время от времени, но мясо внутри желе — это странно». Игрок ЦСКА — о холодце

Защитник ЦСКА Джереми Рой назвал свои любимые блюда и рассказал о своём отношении к холодцу.

— Видела, что вы так и не смогли привыкнуть к такому традиционному блюду русской кухни, как холодец…

— Всё ещё пробую его время от времени, наверное, нужно продолжать это делать. Для меня просто само понятие мяса внутри желе — это очень странная концепция. Ничего против не имею, просто это всё ещё не моё (улыбается). Посмотрим, может, через пару лет я к нему привыкну.

— А какие блюда любите в принципе?

— Много всего: узбекская кухня, грузинская, русская, всё вкусно. Пельмени — это классика, особенно когда есть дети. Полагаю, каждый ребёнок в нашей семье любит пельмени. Наша старшая дочь, наверное, ест их три раза в неделю, средняя тоже любит на обед. В Москве есть доступ к такому количеству разных кухонь, это всегда приятно. Здесь можно есть всё что хочешь, по сути.

— А вас специальную диету соблюдать не заставляют?

— Это зависит от того, играете ли вы в этот день или на следующий, или это выходной. Всегда стараешься есть что-то, что подпитывает организм для определённых задач. Очевидно, вы всегда можете позволить себе какие-то угощения, – сказал Рой в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джереми Роем можно прочитать на «Чемпионате» во вторник, 20 октября, в 10:00 мск.