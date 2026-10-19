«Многое решает терпение». Валерий Каменский — о московском «Динамо»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мыслями о ситуации в московском «Динамо», которое занимает девятое место в таблице Западной конференции.

«В «Динамо» пришёл новый тренер Леонид Тамбиев, и он ставит команде свою игру. И сейчас нужны терпение и время. Мы всегда любим делать быстротечные выводы, но многое решает терпение. Олег Знарок однажды 11 матчей подряд проиграл, а потом выиграл Кубок Гагарина. Это хоккей.

И в прошлом сезоне Игорь Никитин в ЦСКА тоже строил свою систему. А сейчас, видите, как команда играет. Кто умеет терпеть, тот и выигрывает, тот и создаёт команду-победительницу. Руководство «Динамо» хорошо знает внутреннюю кухню команды, и каждое его решение обдумано», – приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».