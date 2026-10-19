Портер Мартон: мы стали намного ближе с Мичковым, можем стать хорошим дуэтом в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон рассказал о своём общении с российским форвардом команды Матвеем Мичковым.

«Честно говоря, мне кажется, что за последние пару недель мы стали намного ближе. Поскольку английский для него не родной язык, я стараюсь проявлять инициативу – заводить разговоры, расспрашивать о семье, о брате. Думаю, это помогает нам лучше чувствовать друг друга на льду.

В этом сезоне Матвей просто великолепен: стал гораздо увереннее говорить по-английски, активнее проявляет себя в раздевалке. Приятно на это смотреть. Нам 19 и 21 год. Мы ещё только в начале пути. Думаю, мы можем стать хорошим дуэтом в лиге на долгие годы», – приводит слова Мартона журналист Кевин Курц в социальной сети Х.