Каблуков предложил создать фонд для поддержки клубов КХЛ

Олимпийский чемпион Илья Каблуков поделился мнением касательно финансовой ситуации в «Ладе». Ранее тольяттинская команда лишилась одного из учредителей.

– Не опасаетесь, что состав участников КХЛ, который в последние годы уже сократился, может стать ещё меньше?

– Именно это и расстраивает: из года в год появляются команды, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. Есть клубы с большими бюджетами, а есть те, которым приходится буквально выживать и живут себе не по карману.

– Экономическая ситуация в стране сейчас непростая. Что, на ваш взгляд, лига могла бы сделать для поддержки таких клубов? Например, в прошлом году КХЛ выделила деньги «Сочи».

– Нужно искать механизмы поддержки. Возможно, стоит рассмотреть вариант, при котором ведущие клубы КХЛ будут перечислять определённые суммы на помощь командам, оказавшимся в сложном положении. Пусть даже речь идёт о небольших отчислениях.

Это позволило бы клубу завершить сезон, сохранить команду и дождаться улучшения финансовой ситуации. А потом уже эта команда может отдать в другой клуб какого-нибудь игрока. Для любого города и региона проблемы, связанные с командой, очень серьёзны. Я сейчас общаюсь с новыми руководителями Тверской области. Они очень любят спорт, но хоккей там в упадочном состоянии.

– Хотя ещё 10 с небольшим лет назад всё было совершенно иначе.

– Совершенно верно. Перед ними стоит задача поднять спорт. Так вот, почему бы лиге не создать специальный фонд? Например, что