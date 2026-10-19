Форварда «Миннесоты» Капризова признали третьей звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В четырёх встречах он забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи. На данный момент он является лучшим снайпером регулярного чемпионата с 10 голами.

Лучшим игроком недели стал американский форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук. Он забил шесть голов и оформил четыре результативных паса в четырёх матчах, оформив хет-трик в двух играх подряд.

Второй звездой признан канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший три шайбы и сделавший семь голевых передач в трёх встречах.