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Форварда «Миннесоты» Капризова признали третьей звездой недели в НХЛ

Форварда «Миннесоты» Капризова признали третьей звездой недели в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В четырёх встречах он забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи. На данный момент он является лучшим снайпером регулярного чемпионата с 10 голами.

Лучшим игроком недели стал американский форвард «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук. Он забил шесть голов и оформил четыре результативных паса в четырёх матчах, оформив хет-трик в двух играх подряд.

Второй звездой признан канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший три шайбы и сделавший семь голевых передач в трёх встречах.

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