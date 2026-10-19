Плющев: как ни жаль, но миф о тренере Ларионове, похоже, разрушен

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал уход Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

– Что скажете о бывшем тренере СКА?

– Игоря Ларионова воспринимаю как одного из самых тонких центрфорвардов в истории советского и мирового хоккея, умнейшего игрока, легенду. На своём имени великого хоккеиста Игорь ехал долго, но вопросы возникли ещё в Нижнем Новгороде.

В Санкт-Петербурге они только усилились, хотя помощники – тот же Епанчинцев – старались его вытягивать. В очередной раз мы убедились, что игрок – это одна профессия, тренер – совсем другая. Как ни жаль, но миф о тренере Ларионове, похоже, разрушен, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.