«Хоккей подарил мне практически всё». Панин — о своём 1000-м матче в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после того, как провёл свой 1000-й матч в КХЛ. Панин стал шестым хоккеистом в истории лиги, который достиг этой отметки.

«Когда-то у маленького Гриши была мечта: играть в хоккей. Неважно, сколько матчей, он даже не задумывался об этом. Просто играть и кайфовать, радоваться каждой минуте на льду. Хоккей подарил по итогу мне практически всё: надёжных и верных друзей, невероятное количество эмоций – хороших и плохих.

Хоккей стал неотъемлемой частью меня. Я счастлив и благодарен своим родителям, что дали мне дорогу в этот вид спорта. Благодарен своей семье: жене, сестре, любимым детям. Без их поддержки я бы никогда не добрался до такой отметки.

Огромное спасибо всем моим клубам: «Ладе», «Ак Барсу», ЦСКА и «Салавату Юлаеву». В каждом коллективе я получил невероятный мужской опыт, закалил характер, научился выигрывать медали и кубки.

Но главное – везде были правильные тренеры, хорошие партнёры и болельщики. Критикующие, поддерживающие, а если точнее сказать, неравнодушные. Как и любой спортсмен, я максималист. 1000 матчей – это отлично. Но впереди у нас более важные командные задачи. И весь фокус – на них», – написал Панин в своём телеграм-канале.