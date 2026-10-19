Фетисов — о Ларионове: тренер назначается для того, чтобы рано или поздно быть уволенным

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мыслями по поводу ухода Игоря Ларионова с поста главного тренера СКА.

«Конечно, жаль, что Игорю Ларионову не удалось доработать в СКА весь сезон. Видимо, что-то не пошло так, как надо для команды с большими амбициями. Печально.

Пять поражений – это, конечно, повод для увольнения. Не знаю, с чем это было связано, с травмами хоккеистов или с чем-то другим.

Но тренер назначается для того, чтобы рано или поздно быть уволенным. Таков сегодня наш жестокий мир тренерской работы», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».