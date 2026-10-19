Бэбкок — о «Миннесоте»: кто там под 22‑м номером? Юров, кажется. Он правда хорош

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок упомянул российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Данилу Юрова, отвечая на вопрос про «дикарей».

«Очевидно, у них действительно хорошие игроки. У них хорошая глубина состава. Я был очень впечатлён. Кто там под 22‑м номером? Тот русский парень. Он правда хорош. Юров, кажется. На мой взгляд, он тоже выглядит как настоящий игрок», — приводит слова Бэбкока журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне 22-летний Юров провёл девять матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «0».