«Рейнджерс» заключили пробный контракт с форвардом Люком Гленденингом

37-летний нападающий Люк Гленденинг подписал пробный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Отметим, что в сентябре форвард заключил краткосрочное соглашение с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и провёл тренировочный лагерь вместе с командой.

В прошлом сезоне Гленденинг представлял «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфию Флайерз». В общей сложности в минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провёл 70 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.

Всего на счету Люка 934 игры в регулярках, 85 заброшенных шайб и 90 результативных передач при показателе полезности «-91». В плей-офф он сыграл 60 встреч и заработал 11 (7+4) очков.