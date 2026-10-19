Результаты матчей КХЛ на 19 октября 2026 года

Сегодня, 19 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 октября 2026 года:

«Амур» — «Барыс» — 5:2;

«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 2:0;

«Северсталь» — «Торпедо» — 4:1;

ХК «Сочи» — «Шанхайские Драконы» — 2:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 26 очками после 16 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.