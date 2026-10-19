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Результаты матчей ВХЛ на 19 октября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 19 октября 2026 года
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Сегодня, 19 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 октября 2026 года:

«Динамо-Алтай» — «Молот» — 1:5;
«Южный Урал» — ХК «Норильск» — 3:2;
«Югра» — «Кристалл» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 24 очка в 16 матчах. Второе место занимает АКМ с 23 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Калуга» (23 очка в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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