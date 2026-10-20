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«Выбор СКА был очевиден». Черкас — о приходе Андрея Разина в армейский клуб

«Выбор СКА был очевиден». Черкас — о приходе Андрея Разина в армейский клуб
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о назначении Андрея Разина на пост главного тренера армейского клуба.

«СКА сделал правильный выбор. Разин достаточно квалифицированный тренер, который умеет добиваться результата. Своей работой он всё это доказал. Так что здесь выбор у СКА был очевиден. А главное, в КХЛ не так много российских тренеров, которые заслуживают внимания. СКА принял правильное решение, пригласив Разина, как только он освободился», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Последние три года специалист возглавлял «Металлург», вместе с которым завоевал Кубок Гагарина в 2024 году. Об уходе Разина из магнитогорского клуба стало известно 18 октября.

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